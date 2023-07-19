В Крыму прогремели взрывы, оккупационные власти заявили о пожаре на полигоне и эвакуации жителей 4 населенных пунктов
В ночь на 19 июля в оккупированном россиянами Крыму местные жители слышали взрывы. Вероятно, детонирует склад с боеприпасами на одном из полигонов. Оккупационные власти якобы планируют временно эвакуировать жителей 4 населенных пунктов
Об этом сообщает глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов, советник "председателя" Крыма Олег Крючков и тг-канал "Крымский ветер" .
"В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе была перекрыта трасса "Таврида". Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время", - сообщил Аксенов.
Кроме того, местный тг-канал отметил, что на Старокрымском полигоне возле села Кринички попали по складу боеприпасов и продолжается детонация.
В то же время в 06:54 говорили о якобы еще одном мощном взрыве на полигоне.
Кроме этого, Сергей Аксенов сообщил о возможной эвакуации жителей четырех населенных пунктов.
"Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов - это более двух тысяч человек. Действует оперативный штаб, на месте работают все профильные службы", - говорится в сообщении.
Взрыв на Крымском мосту: что произошло
Взрывы на Крымском мосту прозвучали под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших.
Служба безопасности Украины заявила , что все детали по взрыву на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.
В связи с ночным событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал "ответ России" за взрыв на Крымском мосту.
А росСМИ утверждали, что Силы обороны Украины в течение месяца вроде бы обстреливали "наземный маршрут" из РФ в Крым более 20 раз.
В свою очередь компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после ночного взрыва 17 июля.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в ООН, что Россия использует Крымский мост для продолжения войны в Украине, кроме того, он был построен незаконно.
Впоследствии в правительстве РФ заявили, что восстановление Крымского моста займет 2 месяца и обойдется в 1,3 млрд рублей.
18 июля российское минобороны снова обвинило Украину в атаке временно оккупированного Крыма беспилотниками.
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