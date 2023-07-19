Об этом сообщает глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов, советник "председателя" Крыма Олег Крючков и тг-канал "Крымский ветер" .

"В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе была перекрыта трасса "Таврида". Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время", - сообщил Аксенов.

Кроме того, местный тг-канал отметил, что на Старокрымском полигоне возле села Кринички попали по складу боеприпасов и продолжается детонация.

В то же время в 06:54 говорили о якобы еще одном мощном взрыве на полигоне.

Кроме этого, Сергей Аксенов сообщил о возможной эвакуации жителей четырех населенных пунктов.

"Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов - это более двух тысяч человек. Действует оперативный штаб, на месте работают все профильные службы", - говорится в сообщении.

Взрыв на Крымском мосту: что произошло

Взрывы на Крымском мосту прозвучали под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших.

Служба безопасности Украины заявила , что все детали по взрыву на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.

В связи с ночным событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал "ответ России" за взрыв на Крымском мосту.

А росСМИ утверждали, что Силы обороны Украины в течение месяца вроде бы обстреливали "наземный маршрут" из РФ в Крым более 20 раз.

В свою очередь компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после ночного взрыва 17 июля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в ООН, что Россия использует Крымский мост для продолжения войны в Украине, кроме того, он был построен незаконно.

Впоследствии в правительстве РФ заявили, что восстановление Крымского моста займет 2 месяца и обойдется в 1,3 млрд рублей.

18 июля российское минобороны снова обвинило Украину в атаке временно оккупированного Крыма беспилотниками.