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В Крыму прогремели взрывы, оккупанты заявили об ударе дронами в районе аэродрома Бельбек

4 мая, 2023 четверг
20:18
Война с Россией

Во временно оккупированном Крыму в районе аэродрома Бельбек слышны взрывы, которые местный "губернатор" назвал работой ПВО по БПЛА

Об этом сообщил оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Очередная атака на Севастополь. Около 19.00 силами ПВО уничтожена БПЛА в районе аэродрома Бельбек", - говорится в сообщении.

Он добавил, что ни один из объектов не пострадал.

  • Напомним, сегодня на Азовстали в Мариуполе прогремел взрыв, ранены четыре оккупанта.
Крым
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