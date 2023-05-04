Об этом сообщил оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Очередная атака на Севастополь. Около 19.00 силами ПВО уничтожена БПЛА в районе аэродрома Бельбек", - говорится в сообщении.

Он добавил, что ни один из объектов не пострадал.