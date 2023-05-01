В Крыму прогремели взрывы, оккупанты заявили о работе ПВО
Оккупационные власти Крыма заявили, что российские ПВО отражают атаку дронов на полуостров. Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов утверждает, что один беспилотник уже был сбит
Об этом он написал в телеграмме.
Аксенов утверждает, что дрон был сбит на западе Крыма.
"На западе Крыма силами ПВО были сбиты БПЛА. Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно", - говорится в сообщении.
Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявил об атаке дронов и рассказал, что все службы города находятся в состоянии готовности.
"Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отбивают атаку вражеских БпЛА на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности", - пишет он.
- 29 апреля оккупационные власти Крыма заявили об атаке беспилотников на нефтебазу в Севастополе.
- 29 апреля в результате взрывов на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами вместимостью 40 тыс. тонн.
- 30 апреля спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила , что взрывы на нефтебазе оккупантов в Севастополе - это подготовка к активным наступательным действиям ВСУ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.93Продажа 41.84
- Актуальное
- Важное