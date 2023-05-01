В Крыму прогремели взрывы, оккупанты заявили о работе ПВО

Об этом он написал в телеграмме.

Аксенов утверждает, что дрон был сбит на западе Крыма.

"На западе Крыма силами ПВО были сбиты БПЛА. Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно", - говорится в сообщении.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявил об атаке дронов и рассказал, что все службы города находятся в состоянии готовности.

"Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отбивают атаку вражеских БпЛА на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности", - пишет он.