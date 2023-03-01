В Крыму прогремели взрывы
В ночь с 28 февраля на 1 марта жители Крыма слышали взрывы
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Первые сообщения о громких звуках в Крыму начали поступать около 1:00. Взрывы неоднократно слышали в Межводном и Евпатории.
Подробностей от оккупационных властей Крыма пока нет.
- 21 января Бен Ходжес заявил, что Украина освободит оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.
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