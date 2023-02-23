В Крыму поврежден железнодорожный путь - неизвестные вырезали кусок рельса

Об этом сообщает управление российского МЧС в Крыму, пишет "Крым. Реалии".

"В Бахчисарайском районе в с. Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия остановлено движение электричек и поездов", - говорится в сообщении.

По их данным, к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, а также ремонтная бригада на железнодорожном транспорте.

Пророссийский блоггер Александр Талипов назвал событие "диверсией". По его данным, "взрыва не было, работали переносным сварочным аппаратом и вырезали часть полотна". Он утверждает, что «проводятся оперативные мероприятия, личность подозреваемых установлена".

Российский телеграмм-канал Baza опубликовал фото поврежденного жд полотна.

Советник российского главы Крыма Олег Крючков заявил, что "движение по участку железнодорожного движения восстановят через несколько часов".

"Все пассажиры отправляются в Севастополь автобусами. Думаю в ближайшее время из официальных комментариев узнаете и причины случившегося. Информацию о подрыве подтвердить не могу", - написал Крючков в своем телеграмм-канале.

Российские силовики официально не сообщают о причинах произошедшего.