В Крыму поврежден железнодорожный путь - неизвестные вырезали кусок рельса
В Крыму вечером 23 февраля неизвестные повредили железнодорожный путь, в результате чего остановлено движение нескольких поездов - подрыва не было, сварочным аппаратом вырезан кусок рельса
Об этом сообщает управление российского МЧС в Крыму, пишет "Крым. Реалии".
"В Бахчисарайском районе в с. Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия остановлено движение электричек и поездов", - говорится в сообщении.
По их данным, к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, а также ремонтная бригада на железнодорожном транспорте.
Пророссийский блоггер Александр Талипов назвал событие "диверсией". По его данным, "взрыва не было, работали переносным сварочным аппаратом и вырезали часть полотна". Он утверждает, что «проводятся оперативные мероприятия, личность подозреваемых установлена".
Российский телеграмм-канал Baza опубликовал фото поврежденного жд полотна.
Советник российского главы Крыма Олег Крючков заявил, что "движение по участку железнодорожного движения восстановят через несколько часов".
"Все пассажиры отправляются в Севастополь автобусами. Думаю в ближайшее время из официальных комментариев узнаете и причины случившегося. Информацию о подрыве подтвердить не могу", - написал Крючков в своем телеграмм-канале.
Российские силовики официально не сообщают о причинах произошедшего.
- Напомним, заместитель государственного секретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила , что США не выступают против ударов ВСУ по военным объектам РФ, расположенным в Крыму.
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