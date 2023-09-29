В Крыму после ударов по военным объектам оккупанты ежедневно задерживают "шпионов", - СМИ
Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты начали каждый день задерживать местных жителей по подозрению в шпионаже после серии ударов по военным объектам
Об этом пишет "Крым.Реалии".
Отмечается, что 29 сентября ФСБ России заявила о задержании 45-летнего жителя Керчи по подозрению в "шпионаже". Мужчина якобы по заданию Главного управления разведки Украины "вел фото- и видеофиксацию перемещения военной техники" и передавал эти сведения "куратору".
Днем ранее ФСБ также заявила о задержании в Севастополе мужчину, подозреваемого в "госизмене".
"Тот, "уклоняясь от мобилизации", уехал в одну из стран СНГ, после чего связался с представителем ГУР. Далее, по заданию украинской разведки мужчина устроился строить фортификационные сооружения в Крыму", - утверждают оккупанты.
Что известно об ударах ВСУ по Черноморскому флоту РФ
В сентябре покушения на уничтожение Черноморского флота РФ набрали обороты. 3 сентября украинские военные ликвидировали катер окупантов "Тунец" в Черном море при попытке высадки вражеского десанта, уничтожив при этом шестерых российских окупантов.
Очередной удачной охотой украинских бойцов на россиян в море стал удар по севастопольскому морскому заводу во временно оккупированном Крыму 13 сентября. Спутниковые снимки показали, что крылатые ракеты, вероятно, Storm Shadow, попали в большой десантный корабль "Минск" и, что важнее, поразили дизельную подлодку проекта "Варшавянка "Ростов-на-Дону". Следует заметить, что воздушная атака субмарина противника – редкая операция в истории войн Спецназовцы рассказали о деталях операции и уничтожении двух российских судов.
14 сентября в Евпатории СБУ совместно с ВМС провели спецоперацию и ударили по российскому комплексу ПВО "Триумф".
Вечером воскресенья, 17 сентября, во временно оккупированном Севастополе и на мысе Фиолент раздались взрывы. Захватнические власти сообщали о работе российской ПВО.
20 сентября ВСУ нанесли удачный удар по командному пункту Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Севастополя.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.37 Покупка 37.37Продажа 38.13
- EUR Покупка 39.8Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное