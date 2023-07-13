Об этом написала постпред президента Украины в АРК Тамила Ташева в Фейсбуке.

"Выращивание медицинского каннабиса в отдельных регионах Крыма. Также содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорта его в другие страны, где это вещество легализовано, - написала она.

По словам Ташевой, подобная идея отражена в "Стратегии экономического восстановления Крыма".