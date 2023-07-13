В Крыму после деоккупации планируем выращивать медицинский каннабис, - постпред Ташева
В Крыму после деоккупации могут начать выращивать медицинский каннабис в случае его легализации - такая идея записана в Стратегии восстановления полуострова
Об этом написала постпред президента Украины в АРК Тамила Ташева в Фейсбуке.
"Выращивание медицинского каннабиса в отдельных регионах Крыма. Также содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорта его в другие страны, где это вещество легализовано, - написала она.
По словам Ташевой, подобная идея отражена в "Стратегии экономического восстановления Крыма".
- Напомним, 13 июля Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о легализации медицинского каннабиса. Цель – создать условия для расширения доступа пациентов к лечению онкологических заболеваний и ПТСР, полученных в результате войны.
- Народный депутат Николай Княжицкий заявил , что поддерживает необходимость легализации медицинского каннабиса, но проголосованный в первом чтении законопроект несовершенен. Поэтому он готовит поправки ко второму чтению.
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