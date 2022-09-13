Об этом в Фейсбуке сообщает представительство Президента Украины в АРК.

"По состоянию на 12 сентября 2022 года в оккупированном Крыму уже состоялись захоронения, по меньшей мере, 147 солдат российской армии. 72 из них, вероятно, были гражданами Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть похорон происходит без освещения.

В представительстве Президента в АРК также отмечают, что на интернет-порталах в оккупированном Крыму распространяют объявления о работе во временно неподконтрольных Украине районах Запорожской области и Херсонщины – якобы для охраны, а также помощи в подготовке к так называемому референдуму.

Напомним, во временно оккупированном Крыму начали распространяться проукраинские настроения, российская администрация угрожает расправами

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