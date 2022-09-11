В Крыму по неизвестным причинам упал самолет Су-34, - росСМИ

Об этом пишет российское издание Baza.

Там отметили, что авиакатастрофа произошла на границе Раздольненского и Красноперекопского районов.

Очевидцы сообщили "Базе", что около 06:00 утра в поле упал военный самолет. Вероятно, это мог быть истребитель Су-34.

Летчики успели катапультироваться, позже их забрали военные. Причины падения пока неизвестны.

Напомним, воздушные силы показали сбитый украинской ПВО российский самолет Су-34

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