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В Крыму по неизвестным причинам упал самолет Су-34, - росСМИ

11 сентября, 2022 воскресенье
13:07
Крым

В Крыму упал российский военный самолет, по предварительной информации, пилоты успели катапультироваться

Об этом пишет российское издание Baza.

Там отметили, что авиакатастрофа произошла на границе Раздольненского и Красноперекопского районов.

Очевидцы сообщили "Базе", что около 06:00 утра в поле упал военный самолет. Вероятно, это мог быть истребитель Су-34.

Летчики успели катапультироваться, позже их забрали военные. Причины падения пока неизвестны.

  • Напомним, воздушные силы показали сбитый украинской ПВО российский самолет Су-34

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