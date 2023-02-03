Об этом сообщил спикер оккупационного "Государственного совета Республики Крым" Владимир Константинов в телеграме.

Захватчики в Крыму приняли решение "национализировать" имущество "иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия". Говорится об ориентировочно 500 объектах украинских бизнесменов. В список вошли помещения предприятий и банков, туристической, спортивной инфраструктуры.

"Работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества приспешников киевского режима в Крыму продолжится", – написал Константинов.