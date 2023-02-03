В Крыму "парламент" оккупантов поддержал национализацию около 500 объектов украинских бизнесменов
Так называемый парламент временно оккупированного Крыма поддержал решение национализировать имущество бизнесменов Украины, речь идет об около 500 объектах
Об этом сообщил спикер оккупационного "Государственного совета Республики Крым" Владимир Константинов в телеграме.
Захватчики в Крыму приняли решение "национализировать" имущество "иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия". Говорится об ориентировочно 500 объектах украинских бизнесменов. В список вошли помещения предприятий и банков, туристической, спортивной инфраструктуры.
"Работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества приспешников киевского режима в Крыму продолжится", – написал Константинов.
- Напомним, россияне во временно оккупированном Крыму лишили свободы минимум 15 человек, их осудили по делу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана.
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