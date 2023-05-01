В Крыму паника: россияне понимают, что близится освобождение полуострова, - заместитель представителя президента Украины в АР Крым Чистиков
Заместитель представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков отметил, что желающих россиян отдыхать в Крыму уже нет
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Желающих россиян ехать отдыхать в Крым на майские праздники уже нет. Впервые в 2023 году Крым не попал в пятерку регионов, где россияне хотели бы отдыхать. Крым даже с десятки выпал. Скидки, предоставляемые турфирмами, не позволяют привлечь туристов на территорию временно оккупированного Крыма. Люди сдают билеты. Это связано с паническими настроениями россиян и пониманием приближающегося освобождения Крыма", - подчеркнул Чистиков.
По словам заместителя представителя президента Украины в АР Крым, оккупационные власти пытаются сдержать падение рынка недвижимости в Крыму.
"Рынок недвижимости в Крыму падает. Оккупационные власти использовали новый элемент давления. Продажа недвижимости в Крыму нужно согласовывать с так называемыми республиканскими военкоматами. Таким образом они пытаются сдержать падение рынка недвижимости. Желающий продать недвижимость в Крыму может попасть под мобилизацию", - подчеркнул Чистиков.
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