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В Крыму паника: россияне понимают, что близится освобождение полуострова, - заместитель представителя президента Украины в АР Крым Чистиков

1 мая, 2023 понедельник
17:47
Война с Россией

Заместитель представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков отметил, что желающих россиян отдыхать в Крыму уже нет

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Желающих россиян ехать отдыхать в Крым на майские праздники уже нет. Впервые в 2023 году Крым не попал в пятерку регионов, где россияне хотели бы отдыхать. Крым даже с десятки выпал. Скидки, предоставляемые турфирмами, не позволяют привлечь туристов на территорию временно оккупированного Крыма. Люди сдают билеты. Это связано с паническими настроениями россиян и пониманием приближающегося освобождения Крыма", - подчеркнул Чистиков.

По словам заместителя представителя президента Украины в АР Крым, оккупационные власти пытаются сдержать падение рынка недвижимости в Крыму.

"Рынок недвижимости в Крыму падает. Оккупационные власти использовали новый элемент давления. Продажа недвижимости в Крыму нужно согласовывать с так называемыми республиканскими военкоматами. Таким образом они пытаются сдержать падение рынка недвижимости. Желающий продать недвижимость в Крыму может попасть под мобилизацию", - подчеркнул Чистиков.

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