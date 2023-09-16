В Крыму оккупационные власти РФ продают на аукционах частное имущество украинцев

Об этом сообщил глава российского "парламента" Крыма Владимир Константинов.

Он написал, что уже провели 8 аукционов, в лоты которых входили объекты жилищного фонда и коммерческая недвижимость, а также заключили договоры купли-продажи на сумму более 815 млн рублей.

Сейчас на открытых аукционах размещены объявления о продаже четырех жилых помещений, от продажи которых в оккупационный бюджет Крыма россияне хотят прибавить около 27 млн рублей.

Константинов сообщил, что продать планируют еще около 100 объектов украинского имущества, среди которых жилые помещения, включая квартиру супругов Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. На их продаже россияне хотят заработать более 800 млн рублей.