В Крыму оккупационные власти определили порядок эвакуации музеев
Во временно оккупированном Крыму "власть" издала приказ, в котором определила порядок эвакуации музеев
Об этом Генштаб ВСУ сообщил в вечернем отчете.
"Для музеев временно оккупированного региона утверждены планы внутренней (в пределах оккупированного региона) и внешней (на территорию РФ) эвакуации. Первоочередной эвакуации подлежат экспонаты, имеющие наибольшую материальную ценность", - рассказали в Генштабе.
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