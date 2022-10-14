Об этом Генштаб ВСУ сообщил в вечернем отчете.

"Для музеев временно оккупированного региона утверждены планы внутренней (в пределах оккупированного региона) и внешней (на территорию РФ) эвакуации. Первоочередной эвакуации подлежат экспонаты, имеющие наибольшую материальную ценность", - рассказали в Генштабе.

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