В Крыму оккупационные администрации готовят планы эвакуации для сотрудников, - ЦНС

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Во временно оккупированном Крыму россияне приступили к планированию эвакуации для так называемых администраций. В частности, в Красноперекопске создаются списки семей, которые нужно вывезти в первую очередь.

"Такие действия оккупантов свидетельствуют о том, что они не считают, что "Россия здесь навсегда", как заявляет местная пропаганда, и не цель задерживаться в Украине надолго. При этом враг продолжает мародерство и эксплуатацию украинских промышленных мощностей на захваченных территориях", - отметили в ЦНС.