В Крыму оккупационные администрации готовят планы эвакуации для сотрудников, - ЦНС
Во временно оккупированном Крыму россияне формируют списки семей, подлежащих первоочередной эвакуации
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
Во временно оккупированном Крыму россияне приступили к планированию эвакуации для так называемых администраций. В частности, в Красноперекопске создаются списки семей, которые нужно вывезти в первую очередь.
"Такие действия оккупантов свидетельствуют о том, что они не считают, что "Россия здесь навсегда", как заявляет местная пропаганда, и не цель задерживаться в Украине надолго. При этом враг продолжает мародерство и эксплуатацию украинских промышленных мощностей на захваченных территориях", - отметили в ЦНС.
- Напомним, Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, отметил, что кафиры пытаются сделать коллаборантский город на территории Арабатской Стрелки и создают там правительственный центр: так называемая администрация эвакуируется с левобережья.
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