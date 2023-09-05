В Крыму оккупационная полиция ходит домой к выпускникам вузов, которые не пришли в военкоматы - КрымSOS
Российская полиция приходит домой и на работу к выпускникам университетов, которые не явились в военкоматы в Крыму
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на правозащитную организацию Крым SOS.
4 сентября домой к парню, который является выпускником крымского вуза, пришли сотрудники оккупационной полиции якобы из-за запроса военкомата к ним о том, что парень не явился в военкомат после окончания учебы.
По данным КрымSOS, это не единственный случай, когда оккупационная полиция приходит домой или на работу к выпускникам крымских вузов.
Правозащитники также сообщали, что по пятницам в Крыму работники российских военкоматов выдают повестки на выходах из мечетей, когда там много мусульман, приходящих на молитву.
- Ранее партизанское движение Атеш сообщил, что в оккупированном Крыму банки передают информацию о клиентах военкоматам для мобилизации.
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