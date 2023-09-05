В Крыму оккупационная полиция ходит домой к выпускникам вузов, которые не пришли в военкоматы - КрымSOS

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на правозащитную организацию Крым SOS.

4 сентября домой к парню, который является выпускником крымского вуза, пришли сотрудники оккупационной полиции якобы из-за запроса военкомата к ним о том, что парень не явился в военкомат после окончания учебы.

По данным КрымSOS, это не единственный случай, когда оккупационная полиция приходит домой или на работу к выпускникам крымских вузов.

Правозащитники также сообщали, что по пятницам в Крыму работники российских военкоматов выдают повестки на выходах из мечетей, когда там много мусульман, приходящих на молитву.