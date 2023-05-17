Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" .

Накануне 18 мая в разных районах Крыма крымским татарам разослали оговорки о недопустимости нарушения законодательства и с запретом на участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Сегодня гражданских защитников и активистов посещали сотрудники крымской ФСБ и псевдополиции.

Сообщается, что такое предостережение зачитали эксполитзаключенный Казим Аметов, активист Эскендер Джелялов, координатор "Крымской солидарности" Сервер Чолакчик.

"Полицейский сказал, что моя подпись - это лишь формальность, которую с них требуют. Я ответил, что это проблемы их руководства", - прокомментировал активист и отказался от подписи, псевдоправоохранители спрашивали, планирует ли крымский татарин посетить митинги ко Дню памяти жертв геноцида. крымскотатарского народа.

Также общественный защитник из Судака Сеит-Осман Каралиев сообщил о визите "полиции" домой: "Активная позиция привлекает внимание, я думаю, этот очередной визит связан с этим".