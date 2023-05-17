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В Крыму оккупанты в канун Дня памяти жертв геноцида предостерегают крымских татар о недопустимости пикетов и митингов

17 мая, 2023 среда
19:51
Война с Россией

Во временно оккупированном полуострове Крым в канун Дня памяти жертв геноцида крымским татарам рассылают предупреждения о недопустимости пикетов и митингов

Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" .

Накануне 18 мая в разных районах Крыма крымским татарам разослали оговорки о недопустимости нарушения законодательства и с запретом на участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Сегодня гражданских защитников и активистов посещали сотрудники крымской ФСБ и псевдополиции.

Сообщается, что такое предостережение зачитали эксполитзаключенный Казим Аметов, активист Эскендер Джелялов, координатор "Крымской солидарности" Сервер Чолакчик.

"Полицейский сказал, что моя подпись - это лишь формальность, которую с них требуют. Я ответил, что это проблемы их руководства", - прокомментировал активист и отказался от подписи, псевдоправоохранители спрашивали, планирует ли крымский татарин посетить митинги ко Дню памяти жертв геноцида. крымскотатарского народа.

Также общественный защитник из Судака Сеит-Осман Каралиев сообщил о визите "полиции" домой: "Активная позиция привлекает внимание, я думаю, этот очередной визит связан с этим".

  • Напомним, 16 мая стало известно, что оккупанты в Крыму отменили последние звонки для школьников не выпускных классов и оправдывают это мерами безопасности.
  • Глава российского союза туриндустрии Борис Зелинский заявил о "катастрофической ситуации" с продажей туров в Крым из-за "логистических сложностей" и военных действий.
Россия
Крым
ФСБ
оккупированные территории
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