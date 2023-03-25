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В Крыму оккупанты увеличили аресты и выдачу повесток крымским татарам, - Центр нацсопротивления

25 мартa, 2023 суббота
20:33
война с Россией

Российские захватчики во временно оккупированном Крыму усиливают давление на крымских татар: увеличились аресты и количество выданных повесток

Об этом говорится на сайте Центра национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что россияне ужесточают репрессии против жителей временно оккупированного Крыма, акцентировавшись на терроре крымских татар.

"Центр национального сопротивления предупреждает, что оккупанты увеличили количество работников спецслужб, которые ведут слежку за активными гражданами и активно прослушивают мобильные устройства. Также наше подполье фиксирует увеличение арестов и выдачи повесток крымским татарам", - отметили в ЦНС.

Украина
Россия
Крым
оккупированные территории
воєнні злочини Росії
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