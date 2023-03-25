Об этом говорится на сайте Центра национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что россияне ужесточают репрессии против жителей временно оккупированного Крыма, акцентировавшись на терроре крымских татар.

"Центр национального сопротивления предупреждает, что оккупанты увеличили количество работников спецслужб, которые ведут слежку за активными гражданами и активно прослушивают мобильные устройства. Также наше подполье фиксирует увеличение арестов и выдачи повесток крымским татарам", - отметили в ЦНС.