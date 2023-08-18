В Крыму оккупанты устроили новую волну репрессий против Свидетелей Иеговы
За два дня в четырех городах Крыма рашисты обыскали девять домов членов религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая запрещена в РФ
Об этом информирует проект "Крым.Реалии" со ссылкой на Европейскую ассоциацию Свидетелей Иеговы.
Сообщается, что 14 и 16 августа было проведено по меньшей мере девять обысков в домах членов религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Армянске, Симферополе, Саках и Джанкое.
"В Симферополе обыск прошел у Катерины Мельничук. Женщине стало плохо, у мужа поднялось артериальное давление. Катерине сообщили, что против нее возбуждено уголовное дело и после допроса ее отпустили под подписку о невыезде", - говорится в материале.
Также обыски были и у зятя фигуранта одного из таких дел в Симферополе Дмитрия Захаревича. В тот же день мужчина получил постановление о привлечении к уголовной ответственности. Суд поместил его и еще одного верующего под домашний арест.
В Армянске силовики обыскали мужчину в двух его домах. После этого верующего забрали на допрос. А в городе Саки семь рашистов, в том числе четверо вооруженых, провели двухчасовые проверки в доме 62-летнего члена религиозной организации. У него изъяли электронную технику.
Подробности обысков в Джанкое пока не известны.
Сейчас 25 верующих в Крыму привлечены к уголовной ответственности. Шесть из них отбывают наказание в колонии.
- В марте 2020 года в Крыму оккупанты приговорили к 6 годам участника "Свидетелей Иеговы" - запрещенной в РФ организации. Тогда Human Rights Watch обвинила Россию в преследовании "Свидетелей Иеговы".
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