В Крыму оккупанты устроили новую волну репрессий против Свидетелей Иеговы

Об этом информирует проект "Крым.Реалии" со ссылкой на Европейскую ассоциацию Свидетелей Иеговы.

Сообщается, что 14 и 16 августа было проведено по меньшей мере девять обысков в домах членов религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Армянске, Симферополе, Саках и Джанкое.

"В Симферополе обыск прошел у Катерины Мельничук. Женщине стало плохо, у мужа поднялось артериальное давление. Катерине сообщили, что против нее возбуждено уголовное дело и после допроса ее отпустили под подписку о невыезде", - говорится в материале.

Также обыски были и у зятя фигуранта одного из таких дел в Симферополе Дмитрия Захаревича. В тот же день мужчина получил постановление о привлечении к уголовной ответственности. Суд поместил его и еще одного верующего под домашний арест.

В Армянске силовики обыскали мужчину в двух его домах. После этого верующего забрали на допрос. А в городе Саки семь рашистов, в том числе четверо вооруженых, провели двухчасовые проверки в доме 62-летнего члена религиозной организации. У него изъяли электронную технику.

Подробности обысков в Джанкое пока не известны.

Сейчас 25 верующих в Крыму привлечены к уголовной ответственности. Шесть из них отбывают наказание в колонии.