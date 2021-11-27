В Крыму оккупанты ставят на свои танки защиту от "байракторов"

Соответствующее видео обнародовано в социальных сетях, сообщает Милитарный портал .



"Такая защита предназначена от атак боеприпасами из беспилотных летательных аппаратов.



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Решение, являющееся частью более широкой тенденции улучшения защиты российских танков, вполне могло быть вдохновлено во время прошлогоднего конфликта в Нагорном Карабахе", - отмечает издание.

Эти сетчатые конструкции, добавленные в башни российских танков, являются грубыми металлическими конструкциями, похожими на броню предкрылка, которые явно предназначены для защиты от атак непосредственно сверху.Традиционно защита танков была сосредоточена на бортах и передней части корпуса."На российских танках вид этих экранов часто меняется, что может говорить об отсутствии единого решения. Похоже, пока в России нет никакой стандартизации этой концепции. Вероятно, сейчас проводится поиск оптимального варианта", - подчеркивают авторы материала.