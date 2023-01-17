Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Что касается мобилизации в Крыму, то в июле россияне начали создавать комиссии и проводить частичную мобилизацию, раздали более 60 тысяч повесток. Нам стало известно, что сейчас они проводят подомовый обход и собирают информацию, сколько живет людей в том или ином доме. Также мы знаем , что у оккупантов есть список, который называется "Список лиц крымскотатарской национальности, уклоняющихся от службы в вооруженных силах РФ", поэтому мы предупреждаем всех, кто нам известен по этому списку, чтобы они знали, что их разыскивают, потому что написано , что эти лица подлежат розыску. Таким образом, мобилизация продолжается, но не в активной волне", - сообщил член меджлиса крымскотатарского народа.

Эскендер Бариев подытожил, что обходы по домам и сбор данных, также розыск людей по спискам – это все признаки того, что оккупанты пытаются пополнять ряды вооруженных сил РФ для последующей отправки на войну в Украину.

11 января ФСБ направила во все пограничные управления приказ, согласно которому с 9 января в России ограничивают выезд для военнообязанных , даже для ограниченно пригодных.

17 января российские СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин поручил за следующие три года увеличить российскую армию до 1,5 млн военнослужащих

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