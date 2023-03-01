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В Крыму оккупанты раздают земли верным полицаям, - Центр нацсопротивления

1 мартa, 2023 среда
05:24
война с Россией

Оккупационные власти начали раздавать верным полицаям земли во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Полицаям платят за верность и безоговорочное исполнение приказов о репрессиях местного населения, в частности крымских татар. Заметим, что россияне планируют распространить практику раздачи земли росгвардейцам и на других захваченных землях", - пишут в ЦНС.

Центр отмечает, что все акты собственности на землю без юридической силы. После деоккупации все будет возвращено Государству или владельцам земли по состоянию на 2014 год.

Украина
Россия
Крым
оккупированные территории
Военные новости
деоккупация Украины
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