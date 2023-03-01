В Крыму оккупанты раздают земли верным полицаям, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Полицаям платят за верность и безоговорочное исполнение приказов о репрессиях местного населения, в частности крымских татар. Заметим, что россияне планируют распространить практику раздачи земли росгвардейцам и на других захваченных землях", - пишут в ЦНС.

Центр отмечает, что все акты собственности на землю без юридической силы. После деоккупации все будет возвращено Государству или владельцам земли по состоянию на 2014 год.