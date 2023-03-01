В Крыму оккупанты раздают земли верным полицаям, - Центр нацсопротивления
Оккупационные власти начали раздавать верным полицаям земли во временно оккупированном Крыму
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Полицаям платят за верность и безоговорочное исполнение приказов о репрессиях местного населения, в частности крымских татар. Заметим, что россияне планируют распространить практику раздачи земли росгвардейцам и на других захваченных землях", - пишут в ЦНС.
Центр отмечает, что все акты собственности на землю без юридической силы. После деоккупации все будет возвращено Государству или владельцам земли по состоянию на 2014 год.
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- В ночь с 28 февраля на 1 марта жители Крыма слышали взрывы.
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