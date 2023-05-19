В Крыму оккупанты предлагают штрафовать за информацию о расположении военных объектов
Российские оккупационные власти Крыма собираются штрафовать за информацию о расположении военных объектов
Об этом сообщают крымские партизаны.
По словам главы оккупационного парламента Крыма Владимира Константинова, депутаты предложили изменить Кодекс об административных правонарушениях РФ.
"За совершение правонарушения предлагается установить наложение штрафов или обязательные работы", – заявил Константинов.
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