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В Крыму оккупанты предлагают штрафовать за информацию о расположении военных объектов

19 мая, 2023 пятница
17:13
Война с Россией

Российские оккупационные власти Крыма собираются штрафовать за информацию о расположении военных объектов

Об этом сообщают крымские партизаны.

По словам главы оккупационного парламента Крыма Владимира Константинова, депутаты предложили изменить Кодекс об административных правонарушениях РФ.

"За совершение правонарушения предлагается установить наложение штрафов или обязательные работы", – заявил Константинов.

  • Глава российского союза туриндустрии Борис Зелинский заявил о "катастрофической ситуации" с продажей туров в Крым из-за "логистических сложностей" и военных действий.
  • 19 мая лидера украинских националистов Степана Бандеру жительница временно оккупированного Крыма перепутала с персонажем сериала "Острые Картузы".
Украина
Россия
Крым
оккупированные территории
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