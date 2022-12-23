В Крыму оккупанты оборудуют оборонные позиции вдоль одной из автодорог, - Генштаб
Российские захватчики готовятся к обороне на территории временно оккупированного Крыма и осуществляют инженерное оборудование позиций
Об этом в утренней сводке 23 декабря передает Генштаб ВСУ.
Так, на территории временно оккупированного Крыма вражеские подразделения осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций вдоль автодороги Красноперекопск – Джанкой.
А из-за значительных потерь захватчики обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области.
Кроме того, несколько туристических баз в указанном населенном пункте используются для размещения военнослужащих оккупационных войск.
- 15 декабря украинская разведка выяснила, что российские захватчики в Крыму готовятся отбивать атаки ВСУ. Уже 17 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что Украина готова воевать за оккупированный россиянами Крым.
- 19 декабря в эфире Еспресо директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых подчеркнул: РФ перенесла площадки для запуска дронов из Крыма в Краснодарский край.
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