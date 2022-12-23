Об этом в утренней сводке 23 декабря передает Генштаб ВСУ.

Так, на территории временно оккупированного Крыма вражеские подразделения осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций вдоль автодороги Красноперекопск – Джанкой.

А из-за значительных потерь захватчики обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области.

Кроме того, несколько туристических баз в указанном населенном пункте используются для размещения военнослужащих оккупационных войск.

15 декабря украинская разведка выяснила, что российские захватчики в Крыму готовятся отбивать атаки ВСУ. Уже 17 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что Украина готова воевать за оккупированный россиянами Крым.

19 декабря в эфире Еспресо директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых подчеркнул: РФ перенесла площадки для запуска дронов из Крыма в Краснодарский край.

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