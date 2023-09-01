В Крыму оккупанты не пустили родителей школьников на линейку, а возле учебных заведений патрулировала росгвардия

Об этом пишет Крым SOS.

Отмечается, что в линейках приняли участие только учащиеся первых и 11 классов. У остальных классов в это время прошел так называемый классный час, а именно - урок "Разговоры о важном".

"Во время таких "уроков" школьникам прививают "патриотическое воспитание, формируют представление о культурном и историческом единстве русского народа и важности их сохранения". Как известно, на таких занятиях также не ведутся разговоры о войне России против Украины", - пояснили в сообщении.

Также сообщается, что к участию в школьной линейке были допущены только родители первоклашек. Оккупанты объяснили, что ограничения ввели "в целях безопасности".

Кроме того, территории крымских школ патрулировали сотрудники полиции и росгвардии. По имеющейся информации такой сценарий школьной линейки реализовался в большинстве школ. Это может указывать на получение неофициальных указаний из оккупационной администрации.