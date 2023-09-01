В Крыму оккупанты не пустили родителей школьников на линейку, а возле учебных заведений патрулировала росгвардия
Во временно оккупированном Крыму российские захватчики не пускали родителей школьников на линейки "в целях безопасности", а школы патрулировали полиция и росгвардия
Об этом пишет Крым SOS.
Отмечается, что в линейках приняли участие только учащиеся первых и 11 классов. У остальных классов в это время прошел так называемый классный час, а именно - урок "Разговоры о важном".
"Во время таких "уроков" школьникам прививают "патриотическое воспитание, формируют представление о культурном и историческом единстве русского народа и важности их сохранения". Как известно, на таких занятиях также не ведутся разговоры о войне России против Украины", - пояснили в сообщении.
Также сообщается, что к участию в школьной линейке были допущены только родители первоклашек. Оккупанты объяснили, что ограничения ввели "в целях безопасности".
Кроме того, территории крымских школ патрулировали сотрудники полиции и росгвардии. По имеющейся информации такой сценарий школьной линейки реализовался в большинстве школ. Это может указывать на получение неофициальных указаний из оккупационной администрации.
- Старшеклассники, находящиеся на временно оккупированных территориях Украины и не имеющие российского паспорта, не были допущены к занятиям в школах.
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