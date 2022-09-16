В Крыму облили красной краской мурал с оккупантом
В оккупированном Симферополе неизвестные облили красной краской мурал с изображением российского оккупанта
Об этом написал глава Симферополя Михаил Афанасьев в Telegram.
Мурал расположен на здании "почты Крыма". На нем солдат стоит на фоне флага РФ с автоматом в руках, а над ним изображена Z-символика.
"Ситуация под контролем. Мурал будет приведен в первоначальный вид, виновные будут найдены и наказаны", - написал гауляйтер Симферополя.
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