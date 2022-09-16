В Крыму облили красной краской мурал с оккупантом

Об этом написал глава Симферополя Михаил Афанасьев в Telegram.

Мурал расположен на здании "почты Крыма". На нем солдат стоит на фоне флага РФ с автоматом в руках, а над ним изображена Z-символика.

"Ситуация под контролем. Мурал будет приведен в первоначальный вид, виновные будут найдены и наказаны", - написал гауляйтер Симферополя.

15 сентября крымский гауляйтер Аксенов поддержал Кадырова и обещает "батальоны добровольцев" для войны с Украиной.

В тот же день в Крыму было неспокойно: в Евпатории сработало ПВО, а в Армянске взрыв.

РФ готовит для пушечного мяса курсантов из Крыма