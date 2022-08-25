В Крыму незаконно находятся 800 тыс россиян, - представитель президента в АРК
В оккупированном Крыму находится от 500 до 800 тысяч граждан России, незаконно попавших на полуостров
Об этом на брифинге сообщила представитель президента Украины в Автономной республике Крым Тамила Ташева.
Ташева также сказала, что неизвестно, какой статус после деоккупации получит Крым. Он может остаться автономной республикой, как до сих пор или стать обычным регионом с отдельным статусом для Севастополя.
- 24 августа спикер президента Турции Ибрагим Калин отметил, что незаконно захваченный Россией Крым должен быть возвращен Украине. Этот механизм может быть положен в основу соглашения между украинской и российской сторонами.
- В тот же день глава МИД Литвы предложил спрашивать у россиян на границе с ЕС, чей Крым.
- Ранее президент Зеленский заявил, что Украина самостоятельно, без консультаций с другими странами, будет решать, по какому пути будет возвращать Крым, который в 2014 году оккупировала Россия.
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