В Крыму неспокойно: в Евпатории сработало ПВО, а в Армянске взрыв, - СМИ
Над Евпаторией сработала система российской противовоздушной обороны, а в Армянске раздался взрыв
Об этом пишут крымские телеграммы-каналы, сообщает Радио Свобода.
В частности, телеграмм-канал "НП Крым Евпатория | Джанкой | Феодосия" опубликовал видео, на котором, вероятно, над Евпаторией, снят характерный для ракет систем ПВО следует в небе. Также телеграмма-канал "Крымский ветер" опубликовал фото со следом в небе.
Кроме того, телеграмм-канал "Крымский ветер" опубликовал фото, на котором видно облако дыма в Армянске, а телеграмм-канал "Подслушано Красноперекопск-Армянск" сообщил, что этот взрыв якобы связан с "разминированием в Херсонской области".
Министерство обороны России и подконтрольные России власти Крыма ситуацию пока не комментируют.
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