В Крыму недалеко от Симферополя прогремел взрыв

Об этом сообщают крымские партизаны.

"Подтверждают местные жители из поселка Гвардейское: "Только что со стороны военного гарнизона сильный взрыв, аж потолок трясется", - пишут из Гвардейского. Также пишут жители ГРЭС, что взрыв со стороны Гвардейского был слышен даже у них", - пишут партизаны.

Гвардейское расположено недалеко от Симферополя.

Так называемый советник главы Крыма Олег Крючков призвал дождаться "официальной информации".

Коллаборант Сергей Аксенов заявил, что взрыв в Гвардейском – это работа ПВО.

Советник Аксенова Олег Крючков утверждает, что БПЛА пытался нанести удар по координатам, а его сбила система РЭБ.