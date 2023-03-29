В Крыму недалеко от Симферополя прогремел взрыв
В среду, 29 марта, взрыв прогремел в поселке Гвардейское недалеко от Симферополя.
Об этом сообщают крымские партизаны.
"Подтверждают местные жители из поселка Гвардейское: "Только что со стороны военного гарнизона сильный взрыв, аж потолок трясется", - пишут из Гвардейского. Также пишут жители ГРЭС, что взрыв со стороны Гвардейского был слышен даже у них", - пишут партизаны.
Гвардейское расположено недалеко от Симферополя.
Так называемый советник главы Крыма Олег Крючков призвал дождаться "официальной информации".
Коллаборант Сергей Аксенов заявил, что взрыв в Гвардейском – это работа ПВО.
Советник Аксенова Олег Крючков утверждает, что БПЛА пытался нанести удар по координатам, а его сбила система РЭБ.
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