В Крыму морпехи оккупантов отработали защиту колонн техники на марше, на очереди - огневая подготовка и управление
Во временно оккупированном Крыму Россия проводит учения с участием более 500 военных
Об этом сообщает пресс-центр Черноморского флота РФ.
"При передвижении на полигоны морские пехотинцы отработали действия по обороне колонн техники на марше и нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника", - говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты планируют провести учения по управлению и огневой подготовке: стрельбе из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов и вождению в преодолении различных препятствий во время движения по пересеченной местности и морскому побережью.
В Черноморском флоте РФ эти учения назвали плановыми.
- Напомним, 22 ноября РФ провела в оккупированном Крыму военные учения по уничтожению ракетных комплексов.
- 1 декабря Россия начала регулярные военные учения вблизи границы Украины.
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