В Крыму морпехи оккупантов отработали защиту колонн техники на марше, на очереди - огневая подготовка и управление

Об этом сообщает пресс-центр Черноморского флота РФ.



"При передвижении на полигоны морские пехотинцы отработали действия по обороне колонн техники на марше и нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника", - говорится в сообщении.



Кроме того, оккупанты планируют провести учения по управлению и огневой подготовке: стрельбе из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов и вождению в преодолении различных препятствий во время движения по пересеченной местности и морскому побережью.



В Черноморском флоте РФ эти учения назвали плановыми.

Напомним, 22 ноября РФ провела в оккупированном Крыму военные учения по уничтожению ракетных комплексов.

1 декабря Россия начала регулярные военные учения вблизи границы Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb