В Крыму количество больных COVID-19 превышает норму на 25%, - Центр нацсопротивления
Центр национального сопротивления проинформировал, что во временно оккупированном Крыму критическая эпидемиологическая ситуация: количество больных COVID-19 превышает норму на 25%
Об этом говорится на сайте Центра национального сопротивления (ЦНС).
В ЦНС отметили, что во временно оккупированном Крыму критическая эпидемиологическая ситуация: количество заболевших COVID-19 превысило норму на 25%.
"Ситуация кризисная из-за переориентации больниц полуострова на обслуживание российских военных. Количество раненых растет ежедневно. По данным нашего подполья, так называемые власти полуострова приказали предоставлять приоритет в лечении именно военным", - подчеркнули в Центре.
Также сообщается, что из-за санкций против РФ на полуострове сформировался дефицит необходимых лекарств, необходимых для гражданского населения.
- Напомним, постоянная представительница президента в Крыму Тамила Ташева также сообщила об усилении сопротивления крымчан: на полуострове открыто 239 дел за "дискредитацию" ВС РФ.
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