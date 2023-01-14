Об этом говорится на сайте Центра национального сопротивления (ЦНС).

В ЦНС отметили, что во временно оккупированном Крыму критическая эпидемиологическая ситуация: количество заболевших COVID-19 превысило норму на 25%.

"Ситуация кризисная из-за переориентации больниц полуострова на обслуживание российских военных. Количество раненых растет ежедневно. По данным нашего подполья, так называемые власти полуострова приказали предоставлять приоритет в лечении именно военным", - подчеркнули в Центре.

Также сообщается, что из-за санкций против РФ на полуострове сформировался дефицит необходимых лекарств, необходимых для гражданского населения.

Напомним, постоянная представительница президента в Крыму Тамила Ташева также сообщила об усилении сопротивления крымчан: на полуострове открыто 239 дел за "дискредитацию" ВС РФ.