В Крыму хваленая ПВО россиян тестирование не прошла, - Чубаров о взрывах на полуострове
Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа, считает, что состоялось тестирование специальными средствами ВСУ уровня возможностей ПВО россиян
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Рефат Чубаров прокомментировал произошедшие 18 августа взрывы в Крыму.
"В ночи мы узнали от жителей Бахчисарайского района, из прилегающих к Севастополю мест о четырех взрывах в районе военного аэродрома "Бельбек". Можем говорить, что вчера произошла определенная атака, возможно, дронами. Похоже состоялось тестирование специальными средствами ВСУ уровня возможностей ПВО россиян. По-моему, эта хваленая российская ПВО это тестирование не прошла", - отметил Чубаров.
- 18 августа, прогремели взрывы и возле Керчи, оккупационные "власти" Крыма тоже заявили о работе ПВО и беспилотными
- Также в Крыму прогремели взрывы возле Севастополя и аэродрома "Бельбек" , кафиры заявили о сбитии дрона силами ПВО
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