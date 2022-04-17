В Крыму хотят создать "лагеря переквалификации" для депортированных педагогов, - Центр при СНБО

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов анонсировал создание летних лагерей для педагогов из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей на территории полуострова. Главной целью стал перевод учителей на "российские стандарты образования".



Кроме этого, детей из Украины хотят принуждать учить русский язык, поскольку, по мнению оккупантов, они недостаточно владеют языком.

"Также т.н. стандарты будут касаться и похищенных украинских детей. Их будут принуждать проходить "языковые курсы". Об этом заявила во время заседания совета федерации РФ глава комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова", – добавляют в Центре.

Кроме того, стало известно, что Россия использует депортированных с временно захваченных территорий Украины детей для собственной пропаганды.