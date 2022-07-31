В Крыму изменились настроения, население начинает понимать о войне на территории полуострова, - ГУР

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

"Постепенно до населения Крыма это доходит. Мы реально отслеживаем те вопросы, которые касаются таких общественных настроений. Скажу один: во-первых, они изменились, изменились у тех людей, которые имеют родственников на территории нашего государства - будь то Киев или Харьков , родственников на оккупированных территориях, где были просто уничтожены села и города. И второе – это родственники, где братья, сыновья, родители погибли… Угроза перенесения войны на территорию Крыма для них это уже становится реальностью", – сказал Скибицкий.