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В Крыму изменились настроения, население начинает понимать о войне на территории полуострова, - ГУР

31 июля, 2022 воскресенье
13:52
война с Россией Крым – это Украина

Настроения населения в оккупированном РФ Крыму постепенно изменились, приходит понимание того, что угроза войны на территории полуострова становится реальностью

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

"Постепенно до населения Крыма это доходит. Мы реально отслеживаем те вопросы, которые касаются таких общественных настроений. Скажу один: во-первых, они изменились, изменились у тех людей, которые имеют родственников на территории нашего государства - будь то Киев или Харьков , родственников на оккупированных территориях, где были просто уничтожены села и города. И второе – это родственники, где братья, сыновья, родители погибли… Угроза перенесения войны на территорию Крыма для них это уже становится реальностью", – сказал Скибицкий.

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