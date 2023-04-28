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В Крыму главных менеджеров филиалов российских компаний готовят к эвакуации

28 апреля, 2023 пятница
14:06
Война с Россией

Представителям российских госкомпаний, работающих на оккупированном Крыму, приказали готовиться к выезду с временно оккупированного полуострова

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"Руководство представительств российских государственных компаний на временно оккупированном полуострове Крым получило указание готовиться к эвакуации", - пишет ведомство.

Это касается российских банков, Крымской железной дороги и других госпредприятий с филиалами в РФ.

Такие действия врага свидетельствуют о планируемых мерах по эвакуации. Не только руководители, но и их семьи должны покинуть Крым.

Сейчас им предлагают оплаченный отпуск.

  • Ранее начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала "сезон хлопка" в Крыму.
  • А начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что если временно оккупированный полуостров Крым освободят раньше Донбасса, то война будет продолжаться.
  • Позже глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире Еспресо отметил, что россияне кардинально увеличили охрану Крымского моста как на выезде с временного оккупированного Крыма, так и со стороны РФ.
  • Мелитопольский городской голова Иван Федоров проинформировал , что российские войска в Запорожской области пытаются построить новую систему обороны – роют большие окопы, а также устанавливают "зубы дракона".
  • Мэр Энергодара Дмитрий Орлов отметил , что рашисты боятся контрнаступления и пытаются обходить территорию вблизи города, одновременно минируют посадки и села вокруг города. 21 апреля в Центр национального сопротивления сообщили , что российские захватчики усиливают проверки жителей Энергодара на блокпостах и осуществляют обыски их квартир.
  • Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил , что оккупационные войска минируют гражданскую инфраструктуру в Энергодарском и Васильевском районах.
  • Во временно оккупированном городе Алупка в Крыму россияне готовят убежища на случай "экстренной ситуации".
Россия
Крым
оккупированные территории
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