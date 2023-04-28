Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"Руководство представительств российских государственных компаний на временно оккупированном полуострове Крым получило указание готовиться к эвакуации", - пишет ведомство.

Это касается российских банков, Крымской железной дороги и других госпредприятий с филиалами в РФ.

Такие действия врага свидетельствуют о планируемых мерах по эвакуации. Не только руководители, но и их семьи должны покинуть Крым.

Сейчас им предлагают оплаченный отпуск.