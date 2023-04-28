В Крыму главных менеджеров филиалов российских компаний готовят к эвакуации
Представителям российских госкомпаний, работающих на оккупированном Крыму, приказали готовиться к выезду с временно оккупированного полуострова
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"Руководство представительств российских государственных компаний на временно оккупированном полуострове Крым получило указание готовиться к эвакуации", - пишет ведомство.
Это касается российских банков, Крымской железной дороги и других госпредприятий с филиалами в РФ.
Такие действия врага свидетельствуют о планируемых мерах по эвакуации. Не только руководители, но и их семьи должны покинуть Крым.
Сейчас им предлагают оплаченный отпуск.
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