Об этом пишут в Крым.Реалии.

Российские и крымские СМИ со ссылкой на управление ФСБ РФ в Крыму сообщают об очередном аресте жителя временно оккупированного полуострова по делу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана.

"Крымчанин в 2016 году добровольно вступил в вооруженное формирование, функционирующее на территории Украины, "Крымскотатарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана", – цитирует сообщение российское СМИ "РИА Новости Крым".

Пока неизвестно об имени и точном месте задержания жителя Крыма.

Утверждается, что в отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса России (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом РФ).

Напомним, россияне во временно оккупированном Крыму лишили свободы минимум 15 человек, их осудили по делу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb