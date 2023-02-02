В Крыму ФСБ задержала мужчину "за участие в крымскотатарском добробате"
Российские силовики во временно оккупированном Крыму задержали местного жителя по обвинению в участии в крымскотатарском батальоне им. Номана Челебиджихана
Об этом пишут в Крым.Реалии.
Российские и крымские СМИ со ссылкой на управление ФСБ РФ в Крыму сообщают об очередном аресте жителя временно оккупированного полуострова по делу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана.
"Крымчанин в 2016 году добровольно вступил в вооруженное формирование, функционирующее на территории Украины, "Крымскотатарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана", – цитирует сообщение российское СМИ "РИА Новости Крым".
Пока неизвестно об имени и точном месте задержания жителя Крыма.
Утверждается, что в отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса России (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом РФ).
- Напомним, россияне во временно оккупированном Крыму лишили свободы минимум 15 человек, их осудили по делу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.74
Покупка 39.74Продажа 40.45
-
EUR
Покупка 42.76Продажа 43.73
- Актуальное
- Важное