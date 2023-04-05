Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"В Крыму активизировалось ФСБ, которое впервые с 2014 года проводит активные проверки местных автомобилей", - пишет ведомство.

Сообщается, что во время обысков "стражи порядка" проверяют телефоны и ноуты, ищут причастных к украинскому подполью.

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Кроме того, 28 марта движение общественного сопротивления "Желтая лента" передало Европейскому парламенту письма от украинских и крымскотатарских активистов, рассказывающих о сопротивлении рашистам во временно оккупированном Крыму.

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