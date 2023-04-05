В Крыму ФСБ впервые с 2014 года проводит проверки авто, ищет украинское подполье, - ЦНС
На временно оккупированном полуострове Крым полицейские и сотрудники Федеральной службы безопасности России усилили репрессии местного населения, ищут подполье
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
"В Крыму активизировалось ФСБ, которое впервые с 2014 года проводит активные проверки местных автомобилей", - пишет ведомство.
Сообщается, что во время обысков "стражи порядка" проверяют телефоны и ноуты, ищут причастных к украинскому подполью.
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Кроме того, 28 марта движение общественного сопротивления "Желтая лента" передало Европейскому парламенту письма от украинских и крымскотатарских активистов, рассказывающих о сопротивлении рашистам во временно оккупированном Крыму.
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