В Крыму ФСБ похитила первого заместителя главы Меджлиса Наримана Джежяла
На рассвете в субботу, 4 сентября 2021 года, в помещении первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла в селе Первомайское Симферопольского района российские силовики провели обыски
После этого политика вывезли в "Управление ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополе", передает Еспресо.TV.
"Страна оккупант раз прибегает к преследованию и запугиванию крымских татар. Обыски в квартирах граждан Украины являются грубым нарушением международных норм, в частности статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантируется право на личную неприкосновенность, и статьи 8 конвенции - право на уважение частной и семейной жизни", - заявила по этому поводу уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.
Информацию подтвердил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Нариман Джелял находится в здании "Управления ФСБ России в Республике Крым и городе Севастополе", - написал Чубаров на фейсбуке.
Дополнительных подробностей пока нет.
"Управление ФСБ России в Республике Крым и городе Севастополе" находится в Симферополе на бульваре Ивана Франко, 13.
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