Об этом заявил секретарь совбеза РФ Николай Патрушев, сообщает российский Интерфакс.

"Опасность для транспортной инфраструктуры представляет диверсионно-террористическая деятельность украинских спецслужб, международных террористических организаций", - сказал он.

По его словам, в оккупированном Крыму планируется "оценить уязвимость" объектов транспортной инфраструктуры и обеспечить их инженерно-техническими средствами защиты.

Кроме того, он подчеркнул, что не следует доверять охрану объектов транспортного комплекса на полуострове "неуполномоченным лицам, не прошедшим специальное обучение".

Патрушев отметил, что "возросла вероятность применения беспилотных летательных аппаратов с целью причинения вреда работе транспортного комплекса".

После начала оккупантами принудительной и незаконной мобилизации временно оккупированный Крымский полуостров покинули около 10 тысяч граждан Украины.

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