В Крыму больного журналиста Амета Сулейманова перевели в изолятор
Гражданского журналиста Амета Сулейманова, которого РФ приговорила к 12 годам лишения свободы, взяли под стражу и перевели в изолятор. Ранее крымчанин находился под домашним арестом из-за заболеваний сердца
Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова.
"Гражданского журналиста, крымского татарина Амета Сулейманова, который по болезни сердца находился под домашним арестом, взяли под стражу и перевели в изолятор. Его приговорили к 12 годам лишения свободы по политически мотивированному обвинению. Россия является главным нарушителем прав человека в мире", - написала Джапарова.
Ранее представительство Президента в АРК сообщало , что Сулейманов стоит в очереди на имплантацию клапана сердца. Он страдает артериальной и митральной недостаточностью. Это заболевание включено в правительственный перечень препятствующих содержанию под стражей.
По словам супруги политзаключенного, после трех лет пребывания под домашним арестом, российские силовики посетили их дом 5 апреля.
"Я попросила дать хотя бы минут 20, чтобы поесть, потому что у нас пост в месяц Рамадан. На что они ответили: упаковайте с собой, он там поест", - сказала Лилия Люманова.
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил , что украинским политзаключенным в РФ и на территории временно оккупированного Крыма систематически отказывают в необходимой медицинской помощи.
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