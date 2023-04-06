Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова.

"Гражданского журналиста, крымского татарина Амета Сулейманова, который по болезни сердца находился под домашним арестом, взяли под стражу и перевели в изолятор. Его приговорили к 12 годам лишения свободы по политически мотивированному обвинению. Россия является главным нарушителем прав человека в мире", - написала Джапарова.

Ранее представительство Президента в АРК сообщало , что Сулейманов стоит в очереди на имплантацию клапана сердца. Он страдает артериальной и митральной недостаточностью. Это заболевание включено в правительственный перечень препятствующих содержанию под стражей.

По словам супруги политзаключенного, после трех лет пребывания под домашним арестом, российские силовики посетили их дом 5 апреля.

"Я попросила дать хотя бы минут 20, чтобы поесть, потому что у нас пост в месяц Рамадан. На что они ответили: упаковайте с собой, он там поест", - сказала Лилия Люманова.