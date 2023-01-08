Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо"

"Нам очень хорошо известна инфраструктура оккупированного Крыма. Инфраструктура Крыма уникальна. Поскольку сочетает в себе базы отдыха и военные объекты. Поэтому нам очень хорошо известно, где в Крыму россияне могут сосредоточивать свои силы", - рассказала Гуменюк.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" также добавила, что крымчане активно передают информацию о российской армии.

"Активизация движения сопротивления против российской оккупации в Крыму имеет беспрецедентный рост. Люди чувствуют приближение Вооруженных сил Украины и эффективность от работы украинской армии в Крыму. Люди в Крыму стали очень мощно предоставлять информацию о передвижении и местонахождении российских войск", - добавила она.