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Эксклюзив

В Крыму активно развивается проукраинское движение сопротивления, - представитель ГУР Юсов

22 октября, 2023 воскресенье
15:00
Война с Россией

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что во временно оккупированном Крыму есть много участников движения сопротивления, способствующих успешным операциям украинских сил против российских оккупантов на территории полуострова

Об этом он рассказал в интервью Эспрессо.

"Большое количество граждан активно помогает украинским Силам безопасности и обороны информацией и не только. Часто они подвергают себя опасности", - отметил Юсов.

Он подчеркнул, что проукраинское движение сопротивления в Крыму активно развивается, донимает россиян и дает эффективные результаты.

"На оккупированных территориях движение сопротивления есть, оно активно развивается, активно взаимодействует с Силами безопасности и обороны, Силами специальных операций ГУР, со Службой безопасности. Оно дает очень хорошие результаты и разворачивается. Из разных источников, из перехватов, из оперативных данных мы видим, насколько движение сопротивления украинцев на оккупированных территориях донимает оккупантов", - рассказал представитель украинской разведки.

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Юсов подчеркнул, что огромное количество спецопераций на временно оккупированном полуострове было бы невозможно без представителей национального сопротивления и большой поддержки украинского местного населения, которое "ждет времени изгнания оккупантов, возвращения законной украинской власти и армии".

В частности, речь идет об операциях по ликвидации военных преступников, предателей, коллаборантов, диверсии на оккупированных территориях, которые выводят из строя военные объекты.

Кроме того, на вопрос, может ли Украина наносить удары по энергоструктуре или социальным полувоенным объектам Крыма, Юсов ответил, что действия украинских защитников ни в коем случае не должны вредить гражданскому населению.

"Но если мы говорим о каких-то логистических объектах, которые используются для поддержки и поставки оккупационного корпуса, то это законные цели, которые будут уничтожены, в том числе для сохранения жизней гражданских украинцев", - подчеркнул спикер ГУР.

Спецоперации ГУР в Крыму

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 24 августа прошла совместная спецоперация Главного управления разведки Минобороны при поддержке Военно-Морских сил Украины. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк. Во время боестолкновения наши защитники дали отпор врагу. В украинском Крыму снова взвился государственный флаг.

В сентябре Юсов также сообщал , что украинская спецоперация на территории временно оккупированного Крыма продолжается. Однако разведка не раскрывает деталей.

4 октября ГУР заявило , что на временно оккупированную Россией территорию Крыма была совершена десантная операция, в ходе которой разведчики нанесли удар по вражеским силам. После выполнения задания спецназовцы успешно отступили.

Впоследствии стало известно , что во время этой операции в Крыму один из украинских военных попал в плен. Юсов тогда заверил, что Украина сделает все возможное для того, чтобы каждый пленник защитник вернулся домой.

Украина
Россия
Крым
оккупированные территории
окупанти
ГУР
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