В крымских городах ввели высокий уровень террористической угрозы
В Керчи, Джанкое и других городах и районах временно оккупированного Крыма ввели высокий уровень террористической угрозы
Об этом сообщил российский "глава" Крыма Сергей Аксенов в телеграмме.
"В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 октября 2022 до 20:00 23 октября 2022 на территории городского округа Керчь и Ленинского района Республики Крым будет действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности", - написал он.
- 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар.
- 9 октября президент РФ Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста.
-
Федеральная служба безопасности РФ обвинила в взрыве на Крымском мосту Главное управление разведки минобороны Украины и объявила, что якобы задержала восьмерых подозреваемых.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.17
Покупка 40.17Продажа 41.05
-
EUR
Покупка 38.47Продажа 39.73
- Актуальное
- Важное