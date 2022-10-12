В крымских городах ввели высокий уровень террористической угрозы

Об этом сообщил российский "глава" Крыма Сергей Аксенов в телеграмме.

"В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 октября 2022 до 20:00 23 октября 2022 на территории городского округа Керчь и Ленинского района Республики Крым будет действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности", - написал он.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар.

9 октября президент РФ Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста.

Федеральная служба безопасности РФ обвинила в взрыве на Крымском мосту Главное управление разведки минобороны Украины и объявила, что якобы задержала восьмерых подозреваемых.

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