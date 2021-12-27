В Крым ввезли более 600 тыс. российских граждан, - Данилов

Об этом сообщает Крым.Реалии.



По словам Данилова, украинская разведка сообщает о более полумиллиона перевезенных россиян на оккупированный полуостров.



"Для чего они заходили в Крым, это они и делают - плацдарм, для того чтобы полностью иметь влияние именно в этом регионе. Там идет полностью сейчас перевооружение. Там сегодня постоянно проходят учения. Более того, по данным нашей разведки, они завезли уже туда более 600 тыс. граждан РФ, заселили территорию Крыма", - отмечает секретарь СНБО.

22 декабря Алексей Данилов заявил, что у украинской границы на расстоянии 200 км находится 122 тыс. российских военных.

Командующий ВМС Украины заявил, что Россия втрое увеличила численность кораблей в Черноморском флоте после оккупации Крыма.



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