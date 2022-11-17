Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram .

"Продолжаются ожесточенные бои на двух направлениях - Сватово-Кременная и Белогоровка.

На первом – ВСУ понемногу сдвигают врага. А в Белогоровке рашисты постоянно атакуют, пытаются снова захватить территорию поселка, полностью разрушенного", - говорится в сообщении.

По его словам, в крупных оккупированных городах критическая ситуация.

"Городяне замерзают, люди отапливают квартиры в многоэтажках дровами. Оккупанты отбирают квартиры, чтобы заселять "своих", но говорят людям, что скоро Украина вернется и все отстроит. Рашисты уже подавлены и понимают, что скоро им бежать", - написал он.

Роман Власенко, глава Северодонецкой районной военной администрации, сообщил, что боевые действия продолжаются по всему фронту Луганщины, но самые горячие направления - Белогоровка, Кременная и Сватово.

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