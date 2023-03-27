В крупнейшей природной гавани Европы Пул произошла утечка нефти

Об этом сообщает издание BBC .

Комиссар гавани заявил, что утечка произошла в воскресенье на трубопроводе, которым управляет газовая компания Perenco.

Жителей окрестных населенных пунктов призвали не плавать в гавани к дальнейшему сообщению.

Компания сообщила, что из трубопровода вытекло небольшое количество пластовой жидкости, которая на 85% состоит из воды и на 15% - из нефти.

Утечка произошла из нефтяного месторождения Wytch Farm, производящего около 14 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

В настоящее время трубопровод был перекрыт, а с обеих сторон от места утечки были установлены боновые заграждения. Также были мобилизованы компании, специализирующиеся на ликвидации разливов нефти, сейчас проводится операция по очистке моря.

Пул является самой природной гаванью в Европе и представляет особый научный интерес, поскольку там обитает множество болотных птиц.