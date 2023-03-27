В крупнейшей природной гавани Европы Пул произошла утечка нефти
В гавани Пул на Юге Англии в море вылилось около 200 баррелей резервуарной жидкости, включая нефть
Об этом сообщает издание BBC .
Комиссар гавани заявил, что утечка произошла в воскресенье на трубопроводе, которым управляет газовая компания Perenco.
Жителей окрестных населенных пунктов призвали не плавать в гавани к дальнейшему сообщению.
Компания сообщила, что из трубопровода вытекло небольшое количество пластовой жидкости, которая на 85% состоит из воды и на 15% - из нефти.
Утечка произошла из нефтяного месторождения Wytch Farm, производящего около 14 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
В настоящее время трубопровод был перекрыт, а с обеих сторон от места утечки были установлены боновые заграждения. Также были мобилизованы компании, специализирующиеся на ликвидации разливов нефти, сейчас проводится операция по очистке моря.
Пул является самой природной гаванью в Европе и представляет особый научный интерес, поскольку там обитает множество болотных птиц.
- 14 февраля стало известно, что Израиль начал экспорт нефти из шельфового месторождения Кариш, разрабатываемого греческой компанией Energean.
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