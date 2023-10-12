В крупнейшем археологическом музее Кипра заработал украинский аудиогид

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

Это уже 70-й украинский аудиогид, запушенный в рамках инициативы первой леди Украины. В целом такие аудиогиды работают уже в 43 странах мира.

Зеленская в онлайн-режиме приняла участие в совместном культурном событии с Кипром. Она поблагодарила первую леди Кипра Филиппи Карсери, министра культуры страны, представителей музея и украинского посольства за возможность внедрить аудиогид.

"Культуру и цивилизацию народов победить невозможно. И уникальное античное наследие Кипра, которое за тысячелетия пережило все вражеские нашествия, этому доказательство. Теперь памятники Кипра будут рассказывать об этом на украинском", - подчеркнула Зеленская.

Справочно. Кипрский музей – самый старый и самый большой археологический музей на Кипре. В нем хранятся артефакты, обнаруженные при многочисленных раскопках на острове. В музее можно увидеть самую широкую в мире коллекцию кипрских древностей.

Что известно об украиноязычных аудиогидах в крупнейших музеях мира

В сентябре 2019 года Елена Зеленская инициировала проект создания украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира. Она выразила надежду, что в скором времени украинцы смогут слушать экскурсии в музеях мира на украинском языке.

В октябре 2020 года первая леди посетила музей Тауэр, где по ее инициативе был подписан меморандум о первом на территории Великобритании украиноязычном аудиогиде.

Отдельной важной договоренностью является готовность британских партнеров распространять практику внедрения аудиогидов на украинском языке в других музеях и исторических королевских дворцах.

В июле 2021 года в рамках проекта Елены Зеленской состоялся запуск аудиогида на украинском языке в Археологическом музее Несебра (Болгария). Это был уже 23-й украинских аудиогид в рамках инициативы.

12 мая проект украиноязычных аудиогидов реализован еще в трех музеях Италии и Швеции. Кроме того, в Вестминстерском аббатстве в Великобритании подписан меморандум о запуске аудиоэкскурсий на украинском языке. Таким образом, общее количество украиноязычных аудиогидов в рамках проекта первой леди выросло до 63.

21 июня стало известно, что аудиогид на украинском запустили в Израиле в Мемориальном комплексе истории Холокоста "Яд Вашем". Первая леди указала, что каждый из таких гидов не только об удобстве для туристов.

"Он о том, что украинский язык занимает почетное место в перечне основных мировых языков, которыми говорят самые мощные культурные достопримечательности. О том, что наш язык звучит все громче, напоминая миру о народе, который прямо сейчас борется за свое право на существование" , – подчеркнула Зеленская.

Позже в Азербайджанском национальном музее искусств в Баку также был внедрен украиноязычный аудиогид. Его первыми пользователями стали дети наших военных, приехавшие в страну на оздоровление и реабилитацию