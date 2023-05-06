В Кропивницком загорелась 9-этажка: 1 человек погиб, 30 человек были эвакуированы

Об этом сообщает ГСЧС.

Во время ликвидации пожара в одной из квартир спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, были спасены три человека. Пожарные также эвакуировали 30 жителей дома.

"Воспламенение ликвидировано, причина пожара выясняется", - добавили в ГСЧС.