В Кропивницком загорелась 9-этажка: 1 человек погиб, 30 человек были эвакуированы
В субботу, 6 мая, в Кропивницком загорелась одна из квартир жилой девятиэтажки
Об этом сообщает ГСЧС.
Во время ликвидации пожара в одной из квартир спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, были спасены три человека. Пожарные также эвакуировали 30 жителей дома.
"Воспламенение ликвидировано, причина пожара выясняется", - добавили в ГСЧС.
- Утром 23 марта в многоквартирном доме в Кропивницком произошел взрыв газа: взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки квартиры, выбиты окна и повреждены двери, пострадал мужчина.
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