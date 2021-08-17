В Кропивницком задержали одного из лидеров банды, которая сбывала гранаты и взрывчатку
СБУ нейтрализовала организованную преступную группировку, которая занималась сбытом боевых средств поражения
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что у злоумышленника изъяты боевые гранаты и взрывчатые вещества.
Установлено, что противоправную деятельность организовал житель областного центра. По данным следствия, ранее он неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений, в том числе за незаконное хранение и продажу оружия. В состав его группировки входило несколько местных жителей.
Злоумышленники пытались наладить канал подпольного сбыта боевых средств поражения. Своих клиентов они подыскивали через личные связи в криминальных кругах.
Во время обысков по месту жительства организатора группировки правоохранители, среди прочего, обнаружили:
- более 0,5 кг взрывчатых веществ,
- 3 гранаты Ф-1 и РГД с запалами к ним,
- элемент выстрела к ручному противотанковому гранатомету,
- патроны к огнестрельному оружию, в том числе большого калибра,
- обрез охотничьего ружья,
- 3 дымовые шашки.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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