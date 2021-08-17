В Кропивницком задержали одного из лидеров банды, которая сбывала гранаты и взрывчатку

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Отмечается, что у злоумышленника изъяты боевые гранаты и взрывчатые вещества.



Установлено, что противоправную деятельность организовал житель областного центра. По данным следствия, ранее он неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений, в том числе за незаконное хранение и продажу оружия. В состав его группировки входило несколько местных жителей.



Злоумышленники пытались наладить канал подпольного сбыта боевых средств поражения. Своих клиентов они подыскивали через личные связи в криминальных кругах.



Во время обысков по месту жительства организатора группировки правоохранители, среди прочего, обнаружили:

более 0,5 кг взрывчатых веществ,

3 гранаты Ф-1 и РГД с запалами к ним,

элемент выстрела к ручному противотанковому гранатомету,

патроны к огнестрельному оружию, в том числе большого калибра,

обрез охотничьего ружья,

3 дымовые шашки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Изъятые образцы оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ направлены на экспертизу.Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.