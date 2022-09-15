В Кропивницком слышны взрывы, сообщают, что работала ПВО
Ночью, в Кропивницком, во время воздушной тревоги раздались взрывы
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВ Андрей Райкович на своем Телеграмм канале. Он уточнил, что предварительно сработало ПВО.
"Друзья, ночь неспокойная. Предварительно - сработало ПВО. Больше информации - впоследствии. Не игнорируйте сирены, спускайтесь в укрытие" - подчеркнул Райкович.
Впоследствии он добавил, что успешная работа ПВО в районе Первозвановской территориальной громады. В настоящее время работают все соответствующие службы.
По состоянию на 00.33 в Кировоградской области объявили отбой воздушной тревоги.
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