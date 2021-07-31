В Кропивницком пункты вакцинации обустроили в автобусах

Благодаря этому вакцину получают жители отдаленных частей города, передает Еспресо.TV.



"Сегодня, 31 июля, в Кропивницком развернули работу еще два выездные пункты вакцинации от COVID 19. Прививки в автобусах с девяти утра и до двенадцати часов по полудню могли получить жители микрорайонов Старая Балашовка и Кущевка", - рассказывается на сайте городского совета Кропивницкого.



Вакцины были на выбор - Moderna и CoronaVac.



Всего привилось почти две сотни человек.



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Автобусы, где собственно и производится вакцинация, предоставленные КП "Электротранс". Они полностью продезинфицированы.



Внутри есть компьютеры с доступом к сети Интернет, чтобы участковые врачи, работающие на месте, сразу же вносили все данные.



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